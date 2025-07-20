Şanlıurfa 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında, gece ise 26°C seviyelerinde olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 40°C, 22 Temmuz Salı günü 40°C, 23 Temmuz Çarşamba günü 42°C, 24 Temmuz Perşembe günü 42°C, 25 Temmuz Cuma günü 42°C ve 26 Temmuz Cumartesi günü 46°C'ye kadar yükselebilir.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Temmuz ayındaki iklim özellikleriyle uyumludur. Bu dönemde gündüz ortalama sıcaklıklar 38.5°C, gece ortalama sıcaklıklar ise 24°C civarındadır. Nem oranı genellikle %23'tür ve yağış miktarı düşüktür.

Aşırı sıcak hava koşulları, insanlar ve çevre için risk taşır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunulmaması önerilmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak önlem alması önemlidir. Bol su içilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar hızına bağlı olarak açık alanlarda dikkatli olunmalı, gerekirse korunaklı alanlara geçilmelidir.

Tarım ürünlerinin sulama ihtiyaçları artacağından, su kaynaklarının verimli kullanılması gerekir. Sulama sistemlerinin etkinliği gözden geçirilmelidir. Sıcak hava koşulları sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Serin ortamlarda bulunmaları teşvik edilmelidir.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları beklenmektedir. Bu koşullara karşı gerekli önlemleri alarak hem sağlığınızı hem de çevrenizi korumanız önemlidir.