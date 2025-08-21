HABER

Şanlıurfa 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 39°C olacak. İşte detaylar...

Şanlıurfa 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gündüz sıcaklık 39°C civarında, gece ise 24°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Ağustos ayı iklimini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklık 39°C civarında olacak. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 40°C'ye ulaşacak. 24 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 41°C'ye kadar çıkabilir. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak günlerde vatandaşların sağlıklarını koruması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmak zorunda kalındığında koruyucu giysiler ve şapka kullanılmalıdır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Bu önlemler vücudu sıcakla başa çıkmasına yardımcı olur.

Sıcak hava koşulları yaşlılar ve çocuklar için risk teşkil edebilir. Bu grupların daha serin ortamlarda vakit geçirmesi önem taşır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması iç mekanları konforlu hale getirir. Ayrıca aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bu önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak günlerde sağlığın korunmasına yardımcı olacaktır.

