Şanlıurfa 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 22°C arasında seyredecek, nem oranı ise %26 civarında kalacak. Rüzgar kuzeyden hafif eserek saatte yaklaşık 1.91 km hız yapacak. Cumartesi günü sıcaklık 14°C ile 22°C arasında değişecek. Pazar günüyse hava kapalı ve sıcaklık 14°C ile 21°C arasında olacak. Cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanımı öneriliyor.

Hazar Gönüllü

Şanlıurfa'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Sıcaklıkların 13°C ile 22°C arasında değişmesi beklenmektedir. Nem oranı %26 civarındadır. Rüzgar kuzey yönünden esmekte ve hızı saatte yaklaşık 1.91 km olacaktır.

Cumartesi günü hava az bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında seyretmesi beklenmektedir. Pazar günü hava kapalı ve bulutlu hale gelecektir. Sıcaklık 14°C ile 21°C arasında değişmesi öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Gün içinde sıcaklık 20°C civarında olacaktır. Hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler rahatlık sağlayacaktır. Nem oranının düşük olması nedeniyle cilt kuruluğu yaşanabilir. Nemlendirici kullanımı önerilmektedir. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını kontrol etmeniz faydalıdır.

