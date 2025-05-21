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Şanlıurfa 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 21 Mayıs Çarşamba hava durumu açık ve güneşli olacak.

Şanlıurfa 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33°C'ye yükselecek, gece sıcaklık ise 18°C civarında seyredecek. Nem oranı %41 civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 10 km hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 22 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 33°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklık ise 20°C civarında olacak. 23 Mayıs Cuma günü sıcaklık 36°C'ye yükselecek. 24 Mayıs Cumartesi günü de sıcaklığın 36°C’ye ulaşması öngörülüyor. Bu dönemde nem oranı %41 civarında kalacak. Rüzgar yine güney yönünden saatte 10 km hızla esecek.

Şanlıurfa'nın Mayıs ayı genelinde ortalama gündüz sıcaklıkları 27.6°C, gece sıcaklıkları ise 14.3°C olarak kaydediliyor. Bu dönemde yaklaşık 21 gün güneşli geçecek. 6 gün ise uzun süreli yağış olabilir.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşuyor. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda güneş koruyucu kullanın. Yeterli su tüketimi de oldukça önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Bu önlemler, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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