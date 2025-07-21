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Şanlıurfa 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 39°C ile 42°C arasında olacağı bekleniyor.

Şanlıurfa 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Şanlıurfa'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 39°C ile 42°C arasında olacağı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 40°C'nin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Bu dönemde hava koşulları sıcak ve kuru olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir.

Sahada çalışanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Yeterli su tüketimi ve uygun kıyafet seçimi gibi önlemler alınmalıdır. Tarım ürünlerinin sulama ihtiyaçları artacaktır. Su kaynaklarının verimli kullanılması gerekecektir. Sulama sistemlerinin etkinliği gözden geçirilmelidir. Sıcak hava koşulları sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Bu grupların serin ortamlarda bulunmaları teşvik edilmelidir.

Şanlıurfa'nın Temmuz ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru olmaktadır. Ortalama gündüz sıcaklığı 38.5°C, gece sıcaklığı ise 24°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı %23 civarındadır. Sıcak ve kuru hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, hem tarım faaliyetleri hem de günlük yaşam için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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