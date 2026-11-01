Uşak’ta motosiklet halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Dikilitaş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (16) idaresindeki motosiklet, durakta yolcu indirdikten sonra ana yola katılmak için emniyet şeridinde ilerleyen N.A. (66) yönetimindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, motosiklet sürücüsü E.K. özel bir hastaneye, motosikletteki yolcu Sadettin Çiçek (20) ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sadettin Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü E.K.’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Özel halk otobüsü sürücüsü N.A., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır