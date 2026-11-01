SPK'da yeni dönem! 3 ismin ataması yapıldı... Göreve başladılar

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine MASAK Başkan Yardımcısı Ersin Başar Ekmekci, Kurul Üyeliğine ise Yasemin Girici atandı.

SPK Başkanlığına atanan Muhsin Atcı, meslek hayatına 2003 yılında vergi denetmen yardımcısı olarak başladı. Gelirler kontrolörlüğü ve vergi müfettişliği görevlerinde bulunan Atcı, Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Atcı, Ekim 2023'ten bu yana Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

1979 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde doğan Atcı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. ABD'de Duke Üniversitesi'nde kalkınma politikası alanında yüksek lisans yapan Atcı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde maliye alanında doktora çalışmalarını sürdürüyor. SPK Başkan Vekilliğine atanan Ersin Başar Ekmekci, kariyeri boyunca vergi denetimi ve mali suçlarla mücadele alanlarında görev aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nda (MASAK) daire başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Ekmekci, şüpheli işlem analizleri ve mali suçlarla mücadele konularında deneyim kazandı.

2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ekmekci, lisansüstü eğitimini Boston Üniversitesi'nde finansal ekonomi alanında tamamladı.

ULUSLARARASI FİNANS VE EKONOMİ DENEYİMİ

SPK Kurul Üyeliğine getirilen Yasemin Girici ise makroekonomi, finansal piyasalar ve kalkınma finansmanı alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip.

2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü'nden mezun olan Girici, 2004 yılında ABD'deki Rutgers Üniversitesi'nde makroekonomi ve kalkınma iktisadı alanlarında yüksek lisans yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü olarak görev yapan Girici, 2023-2026 yılları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu'nda Türkiye, Romanya, Azerbaycan, Moldova, Kırgızistan ve Cezayir'i temsil eden direktör olarak görev aldı.

YENİ YÖNETİMİN ÖNCELİĞİ PİYASA GÜVENİNİ VE YATIRIMCIYI KORUMAK

SPK'nın yeni yönetiminde mali denetim, mali suçlarla mücadele ve uluslararası finans deneyiminin bir araya gelmesi dikkati çekti. Üç ismin de 20 yılı aşkın mesleki tecrübeye sahip olması ve kamu kurumlarında üst düzey görevlerde bulunması yeni dönemin öne çıkan özellikleri arasında yer aldı.

Yeni yönetimin öncelikleri arasında sermaye piyasalarında denetimin etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması, piyasa güveninin güçlendirilmesi ve yatırımcıların korunması öne çıkıyor. Uluslararası finans kuruluşlarında edinilen deneyimin de Türkiye sermaye piyasalarının küresel standartlarla uyumuna ve gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.