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Şanlıurfa 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 22 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak.

Şanlıurfa 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hava sıcaklığı gündüz 35°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 23°C’ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Bu durum, havanın kuru ve bunaltıcı hissettirecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 23 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 34°C, 24 Haziran Salı günü 36°C, 25 Haziran Çarşamba günü ise 38°C civarında olacak. Bu süreçte nem oranının düşük kalması, sıcaklıkların daha da hissedilmesine yol açabilir.

Sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorunda kalanların dikkatli olması önemlidir. Gün boyunca bol su tüketmek gerekmektedir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında gölge alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, sıcak çarpmalarını önleyecektir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları sağlanmalıdır.

Sıcak hava koşulları, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini verimli kullanarak bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları gerekmektedir. Hayvanların serin ve gölgeli alanlarda barındırılmaları önemlidir. Ayrıca, su kaynaklarının korunması ve israfının önlenmesi, bu dönemde kritik bir hal almaktadır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte kişisel sağlık ve çevre koşullarının korunması için gerekli önlemlerin alınması önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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