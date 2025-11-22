Şanlıurfa 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Gece en düşük sıcaklık ise 13°C olacak. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızı saatte yaklaşık 2.27 km olacak. Nem oranı %23 civarında olacak.

23 Kasım 2025 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C olarak tahmin ediliyor. Gece en düşük sıcaklık 14°C olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı yaklaşık 1.73 km olacaktır. Nem oranı ise %26 civarında bekleniyor.

24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava kapalı olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C olarak öngörülüyor. Gece en düşük sıcaklık ise 14°C olacak. Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızı yaklaşık 4.44 km olacak. Nem oranı %35 civarında tahmin ediliyor.

25 Kasım 2025 Salı günü hava hafif çiseleyen yağmurlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16.9°C olarak tahmin ediliyor. Gece en düşük sıcaklık 10.6°C olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı yaklaşık 2.2 km olacaktır. Nem oranı %53 civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yağışların artması da söz konusu. Bu nedenle Salı günü için hazırlıklı olmakta fayda var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye alınız. Ayrıca su geçirmez bir mont da faydalı olacaktır. Ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Akşam saatlerinde daha serin olabileceğini unutmamalısınız. Kalın giysiler tercih etmek sağlığınız açısından önemlidir.