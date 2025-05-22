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Şanlıurfa 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 33°C, gece ise 18°C civarında olacak.

Şanlıurfa 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece ise 18°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerin üzerinde. Özellikle gündüz saatlerinde yüksek hissedilebilir sıcaklıklar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 23 Mayıs Cuma günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 36°C'ye kadar yükselecek. 24 Mayıs Cumartesi günü, puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 36°C civarında olacak. 25 Mayıs Pazar günü ise hava çok sıcak olacak. Sıcaklıklar 36°C'yi bulacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Mayıs ayı için ortalama değerlerinin üzerinde. Bölge halkı için bazı zorluklar yaratabilir.

Böylesi sıcak günlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunanlar, bol su tüketmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler cilt sağlığı açısından faydalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde serinletici cihazların etkin kullanımı önemlidir. Hava akışının sağlanması, iç mekanlarda daha rahat bir ortam yaratır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha riskli olabilir. Bu gruptaki kişilerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Gerekirse tıbbi yardım almaları önemlidir.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Enerji verimliliğine dikkat etmek ve gereksiz enerji tüketiminden kaçınmak, hem ekonomik hem de çevresel açıdan faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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