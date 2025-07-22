Şanlıurfa 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 41°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 27°C civarında olacak. Rüzgar, batı yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %22, akşam saatlerinde ise %36 civarında olacak.

Gelecek günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 23 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 42°C'ye ulaşması, 24 Temmuz Perşembe günü ise 43°C'ye çıkması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha da hissedilecektir.

Böylesi sıcak günlerde vücut ısısını dengelemek için dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanarak cilt korunmalıdır. Sıcak havanın etkisini azaltmak için evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturulmalıdır. Klima veya vantilatör gibi araçlar kullanılabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Gerekli durumlarda tıbbi yardım alınmalıdır.