HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde olacak.

Şanlıurfa 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 39°C civarında kalacak. Rüzgarlı bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklık 41°C'ye kadar çıkabilir. 25 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 36°C civarında seyredecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Ağustos ayı iklimini yansıtıyor. Bu tür sıcak günlerde vatındaşların sağlıklarını korumaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmak zorunda kalındığında, koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesi vücuda yardımcı olur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk teşkil edebilir. Bu grupların daha serin ortamlarda vakit geçirmesi önemlidir. Evlerde perdeleri kapalı tutmak, fan veya klima gibi serinletici cihazları kullanmak iç mekanları daha konforlu hale getirecektir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bu önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak günlerde sağlığın korunmasına yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kameradaYer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kamerada
Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı... Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'ndan KKM duyurusu: Sona erdi

Merkez Bankası'ndan KKM duyurusu: Sona erdi

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

Hollanda'da İsrail krizi! Bakanlar peş peşe istifa kararı aldı

Hollanda'da İsrail krizi! Bakanlar peş peşe istifa kararı aldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.