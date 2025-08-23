Şanlıurfa 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 39°C civarında kalacak. Rüzgarlı bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklık 41°C'ye kadar çıkabilir. 25 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 36°C civarında seyredecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Ağustos ayı iklimini yansıtıyor. Bu tür sıcak günlerde vatındaşların sağlıklarını korumaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmak zorunda kalındığında, koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesi vücuda yardımcı olur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk teşkil edebilir. Bu grupların daha serin ortamlarda vakit geçirmesi önemlidir. Evlerde perdeleri kapalı tutmak, fan veya klima gibi serinletici cihazları kullanmak iç mekanları daha konforlu hale getirecektir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bu önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak günlerde sağlığın korunmasına yardımcı olacaktır.