Şanlıurfa 23 Ekim Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 23 Ekim 2025 tarihinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde 20°C, öğle saatlerinde ise 26°C sıcaklık bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 14°C ile 24°C arasında değişecek ve hafif yağmur görülebilir. Cumartesi ve pazar günleri sıcaklıklar tekrar yükselecek. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu kullanmaları ve bol su içmeleri önemli bir husus. İşte detaylar...

Şanlıurfa'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 20°C civarında bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklığın 26°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 20°C civarlarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif hızla esecek. Nem oranı %31 civarında olacak.

Cuma günü, 24 Ekim 2025, hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında değişmesi bekleniyor. Hafif çiseleyen yağmurların görülebileceği tahmin ediliyor. Nem oranının %60 civarında olacağı öngörülüyor.

Cumartesi günü, 25 Ekim 2025, hava tekrar ısınacak. Sıcaklıklar 15°C ile 27°C arasında değişecek. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

Pazar günü, 26 Ekim 2025, hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklıkların 15°C ile 25°C arasında değişmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava görülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Gün boyunca güneşli ve sıcak hava bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların yükselmesiyle güneş çarpması riski artabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu kullanmak da gereklidir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

