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Şanlıurfa 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün beklenmektedir.

Şanlıurfa 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Şanlıurfa'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 42°C'ye ulaşacaktır. Gece ise sıcaklık 30°C civarında olacaktır. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 4.21 km hızla esecektir. Nem oranı %9 civarında tahmin edilmektedir.

İlerleyen günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 24 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 44°C'ye, 25 Temmuz Cuma günü ise 45°C'ye çıkacaktır. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha belirgin hissedilecektir.

Böylesi sıcak günlerde vücut ısısını dengelemek önemlidir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Sıcak havanın etkisini azaltmak için evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturulmalıdır. Klima veya vantilatör gibi araçlar kullanılabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır. Gerekli durumlarda tıbbi yardım alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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