Şanlıurfa 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava kısmen güneşli, hafif çiseleyen yağmurlu bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 24°C arasında olacak. Nem oranı %60 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 5.6 km/h seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu 06:41'de. Gün batımı ise 17:35'te gerçekleşecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları daha güneşli ve ılıman olacak. 25 Ekim Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık 15°C ile 29°C arasında değişecek. 26 Ekim Pazar günü de güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık bu günde 14°C ile 29°C arasında olacak. 27 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık ise 16°C ile 27°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli geçecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Hava koşullarının ani değişebileceği unutulmamalı. Planladığınız etkinlikleri esnek tutmak akıllıca olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de önemlidir.