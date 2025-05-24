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Şanlıurfa 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Şanlıurfa'da hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak.

Şanlıurfa 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında, gece ise 22°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Şanlıurfa'nın Mayıs ayı için tipik değerlere yakın. Mayıs ayında ortalama gündüz sıcaklığı 27.6°C, gece sıcaklığı ise 14.3°C olarak kaydediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 25 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 36°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 26 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık yine 36°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Mayıs ayı için ortalama değerlerinin üzerinde. Bölgedeki sıcaklık zaman zaman 38°C'ye kadar çıkabiliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, vatandaşların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak yararlı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Evlerde ve iş yerlerinde klima veya vantilatör kullanımı ortamı serin tutacaktır. Sıcak hava koşulları yaşlılar ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin daha dikkatli olmaları önemlidir.

Şanlıurfa'nın Mayıs ayı boyunca ortalama 5 yağışlı gün ve toplam 38 mm yağış miktarı olduğu göz önüne alındığında, bu dönemde yağışların genellikle düşük olduğu söylenebilir. Yağış ihtimali düşük olsa da ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı dikkatli olmayı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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