HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 25 Eylül Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 25 Eylül Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Şanlıurfa 25 Eylül Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 21°C seviyelerine düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %17, gündüz %12, akşam %21 ve gece %30 seviyelerine çıkacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 26 Eylül Cuma günü sıcaklık 32°C, 27 Eylül Cumartesi günü 30°C, 28 Eylül Pazar günü 30°C, 29 Eylül Pazartesi günü 28°C ve 30 Eylül Salı günü 28°C civarında olacak. Rüzgar yine batı yönünden hafif esecek. Nem oranı gün boyunca %12 ile %30 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında güneş çarpması riski artmaktadır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunması önemlidir. Bol su içmeleri ve hafif kıyafetler tercih etmeleri gerekmektedir. Batıdan esecek rüzgar, hava kalitesini etkileyen toz ve polenleri de getirebilir. Hava kalitesine duyarlı bireylerin açık hava aktivitelerini sınırlandırması faydalı olacak. Koruyucu önlemler almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde yüzlercesi ele geçirildi81 ilde yüzlercesi ele geçirildi
Erdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurduErdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.