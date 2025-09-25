Şanlıurfa 25 Eylül Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 21°C seviyelerine düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %17, gündüz %12, akşam %21 ve gece %30 seviyelerine çıkacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 26 Eylül Cuma günü sıcaklık 32°C, 27 Eylül Cumartesi günü 30°C, 28 Eylül Pazar günü 30°C, 29 Eylül Pazartesi günü 28°C ve 30 Eylül Salı günü 28°C civarında olacak. Rüzgar yine batı yönünden hafif esecek. Nem oranı gün boyunca %12 ile %30 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında güneş çarpması riski artmaktadır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunması önemlidir. Bol su içmeleri ve hafif kıyafetler tercih etmeleri gerekmektedir. Batıdan esecek rüzgar, hava kalitesini etkileyen toz ve polenleri de getirebilir. Hava kalitesine duyarlı bireylerin açık hava aktivitelerini sınırlandırması faydalı olacak. Koruyucu önlemler almak önemlidir.