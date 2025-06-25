Şanlıurfa 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü, hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik yaz koşullarına uygun olacak. Nem oranı düşük olduğu için sıcaklık daha hissedilir hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 26 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 39°C'ye yükselmesi bekleniyor. 27 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 40°C'ye ulaşacak. Hafta sonu, 28 ve 29 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların 39°C civarında seyredeceği, 30 Haziran Pazartesi günü ise 37°C'ye düşeceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki tipik yüksek değerleridir.

Böylesi yüksek sıcaklıkların hakim olduğu dönemlerde, özellikle açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkatli olunması önemlidir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması faydalıdır. Bu, vücut ısısının aşırı yükselmesini engeller. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Tarım sektöründe çalışanların sulama işlemlerini sabahın erken saatlerinde yapmaları, buharlaşmanın daha az olduğu zamanlarda daha verimli sonuçlar almalarını sağlar. Hayvanların serin ve gölgeli alanlarda barındırılması da hayvan sağlığını korumak açısından önemlidir.

Şanlıurfa'nın Haziran ayındaki genel iklim özellikleri incelendiğinde, sıcaklıkların yüksek, yağışların ise düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Bölge halkının ve ziyaretçilerin yaz aylarında sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları, sağlıklarını korumaları açısından kritik öneme sahiptir.