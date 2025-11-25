HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 25 Kasım Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 25 Kasım 2025 tarihinde hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarına düşecek. Nem oranı %53 seviyelerinde seyredecek. İlerleyen günlerde de hava koşullarının ılıman kalması bekleniyor. Aynı zamanda sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düştüğü göz önünde bulundurulmalı, dışarı çıkarken hafif bir mont almak faydalı olabilir.

Şanlıurfa 25 Kasım Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Şanlıurfa'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklığı 18°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 9°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %53 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 2.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:14'tür. Gün batımı ise 17:07'de gerçekleşecek.

İlerleyen günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 26 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklığı 16°C civarında olacak. 27 Kasım Perşembe günü ise sıcaklık 17°C civarına yükselebilir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının ılıman ve güneşli olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve güneşlidir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebiliyor. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Böylece sağlığınızı koruyabilir ve açık hava etkinliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Heyecan başladı; gözler Türkiye'nin adayındaHeyecan başladı; gözler Türkiye'nin adayında
Son dakika! Mardin'da aile katliamı: Hepsi başından vurulmuşSon dakika! Mardin'da aile katliamı: Hepsi başından vurulmuş

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.