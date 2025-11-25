Şanlıurfa 25 Kasım Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklığı 18°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 9°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %53 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 2.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:14'tür. Gün batımı ise 17:07'de gerçekleşecek.

İlerleyen günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 26 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklığı 16°C civarında olacak. 27 Kasım Perşembe günü ise sıcaklık 17°C civarına yükselebilir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının ılıman ve güneşli olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve güneşlidir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebiliyor. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Böylece sağlığınızı koruyabilir ve açık hava etkinliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.