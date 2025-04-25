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Şanlıurfa 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 25 Nisan 2025 Cuma günü hava durumu açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C, gece ise 11°C civarında seyredecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 24°C'ye yükselecek. Hava yine açık olacak.

Şanlıurfa 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Pazar günü de sıcaklık 24°C civarında kalacak. Hava durumu bu günde açık olacak. Pazartesi günü sıcaklık 24°C'ye yükselecek ve hava açık kalacak. Salı günü de hava sıcaklığı 24°C civarında olacak. Hava açık olacak.

Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor.

Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiğini unutmayın. Güneşe maruz kalacağınız zaman koruyucu giysiler giymek ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Gün boyunca yeterli su tüketmek, vücudunuzun susuz kalmasını önleyecektir.

Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceği için yanınıza hafif bir ceket veya hırka almanız iyi olur. Açık hava etkinlikleri sırasında doğayı korumak adına atıkları uygun şekilde toplamak önemlidir. Geri dönüşüm kutularına atmak çevre bilincinizi gösterir.

Hava durumunun aniden değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planladığınız etkinlikler için alternatif planlar yapmanızda fayda var. Bu sayede, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilir ve keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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