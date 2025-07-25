Şanlıurfa 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 44°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha hissedilebilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 26 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklıklarının 42°C, gece sıcaklıklarının 28°C civarında olması bekleniyor. 27 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklıkları 42°C, gece sıcaklıkları ise 27°C olacak. 28 Temmuz Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 41°C, gece sıcaklıkları 25°C civarında seyredecek. 29 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklıkları 38°C, gece sıcaklıkları 25°C olacak. 30 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 40°C, gece sıcaklıkları 24°C civarında olacak. 31 Temmuz Perşembe günü ise gündüz sıcaklıklarının 45°C, gece sıcaklıklarının 25°C olması bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Temmuz ayı iklim koşullarına uygundur. Bölge genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahiptir. Temmuz ayında ortalama gündüz sıcaklıkları 38.5°C, gece sıcaklıkları ise 24°C civarındadır.

Yüksek sıcaklıklar, hem insanlar hem de çevre için çeşitli riskler oluşturabilir. Aşırı sıcaklardan korunmak, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için önemlidir. Sıcak havalarda bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek de faydalıdır. Evdeki hayvanların serin ve gölgeli alanlarda tutulması, su ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanması önemlidir.

Şanlıurfa'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü başlayarak önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde, kişisel ve çevresel önlemler alınarak aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.