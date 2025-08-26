HABER

Şanlıurfa 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu oldukça sıcak geçecek.

Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu oldukça sıcak geçecek. Yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı etkili olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 38°C, 28 Ağustos Perşembe günü ise 37°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Ağustos ayı iklimini yansıtıyor. Özellikle öğle saatlerinde hava bunaltıcı olabilir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif ve sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesi vücuda yardımcı olur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk taşır. Bu grupların serin ortamlarda vakit geçirmesi önemlidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması iç mekanları daha konforlu hale getirir. Aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi gereklidir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bu önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak günlerde sağlığın korunmasına yardımcı olacaktır.

