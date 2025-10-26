Şanlıurfa 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24-25°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 18-19°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esiyor. Nem oranı %44 civarında tahmin ediliyor.

27 Ekim Pazartesi günü hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24-25°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 17-18°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranı %33 civarlarında olacak.

28 Ekim Salı günü de hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 26-27°C civarlarına çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18-19°C olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %36 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 24-27°C arasında değişecek. Akşam saatleri ise 17-19°C civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif kalacak. Nem oranı da düşük seviyelerde olacak.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Öğle saatlerinde güneş ışınları dike girebilir. Açık alanda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Bu durum, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Bol sıvı alımı oldukça önemlidir. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih ediniz. Akşamları ise serinlik nedeniyle ceket almanız faydalı olacaktır.