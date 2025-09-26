HABER

Şanlıurfa 26 Eylül Cuma hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 26 Eylül Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Şanlıurfa'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 32°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 33°C'ye ulaşması öngörülüyor. Gece sıcaklığının ise 21°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Gün boyunca hava basıncının 946 hPa seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Nem oranının %43 civarında olacağı öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 27 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. 28 Eylül Pazar günü sıcaklığın 30°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların 29°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. 30 Eylül Salı günü ise sıcaklık 28°C'ye inecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak kişiler güneş çarpması riski taşımaktadır. Bol sıvı tüketimi sağlığın korunması için gereklidir. Güneşten korunma yöntemleri de faydalıdır. Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Enerji verimliliğine dikkat edilmesi önerilir.

