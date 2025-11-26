HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 26 Kasım Çarşamba hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 26 Kasım 2025 tarihinde hava bulutlu ve kapalı olacak. En düşük sıcaklık 9,5°C, en yüksek sıcaklık ise 18,9°C olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde açık ve güneşli havalar bekleniyor. 30 Kasım'da sağanak yağmurlar meydana gelecek. Sıcaklıklar 7°C ile 19°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında kalırken, hazırlıklı olmak için yanınıza şemsiye ve ceket almanız öneriliyor.

Şanlıurfa 26 Kasım Çarşamba hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Günlük en düşük sıcaklık 9,5°C. En yüksek sıcaklık ise 18,9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %65 seviyesinde. Rüzgar hızı 5,6 km/saat olarak ölçülüyor. Basınç seviyesi 962,3 mb. Gün doğumu saati 07:14. Gün batımı saati ise 17:09 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 27 Kasım Perşembe günü açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Bugün de en düşük sıcaklık 7,1°C. En yüksek sıcaklık ise 18,4°C olarak öngörülüyor. 28 Kasım Cuma günü de benzer hava koşulları devam edecek. En düşük sıcaklık yine 7,1°C. En yüksek sıcaklık 18,4°C olacak. 29 Kasım Cumartesi günü hava açık ve güneşli kalacak. Yine en düşük sıcaklık 7,1°C. En yüksek sıcaklık 18,4°C olarak tahmin ediliyor. 30 Kasım Pazar günü sağanak yağmurlar bekleniyor. Bugün de en düşük sıcaklık 4,4°C. En yüksek sıcaklık ise 12,2°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 7°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgar hızları 5 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da önemli. Gündüz saatlerinde güneşli havayı değerlendirebilirsiniz. Hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçebilirsiniz. 30 Kasım Pazar günü için beklenen sağanak yağmurlar var. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanızda fayda var. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumunu kontrol etmek akıllıca olacaktır. Bu, planlarınızı yaparken size yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdiChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdi
Dünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapisDünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapis

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.