Şanlıurfa 26 Kasım Çarşamba hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Günlük en düşük sıcaklık 9,5°C. En yüksek sıcaklık ise 18,9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %65 seviyesinde. Rüzgar hızı 5,6 km/saat olarak ölçülüyor. Basınç seviyesi 962,3 mb. Gün doğumu saati 07:14. Gün batımı saati ise 17:09 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 27 Kasım Perşembe günü açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Bugün de en düşük sıcaklık 7,1°C. En yüksek sıcaklık ise 18,4°C olarak öngörülüyor. 28 Kasım Cuma günü de benzer hava koşulları devam edecek. En düşük sıcaklık yine 7,1°C. En yüksek sıcaklık 18,4°C olacak. 29 Kasım Cumartesi günü hava açık ve güneşli kalacak. Yine en düşük sıcaklık 7,1°C. En yüksek sıcaklık 18,4°C olarak tahmin ediliyor. 30 Kasım Pazar günü sağanak yağmurlar bekleniyor. Bugün de en düşük sıcaklık 4,4°C. En yüksek sıcaklık ise 12,2°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 7°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgar hızları 5 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da önemli. Gündüz saatlerinde güneşli havayı değerlendirebilirsiniz. Hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçebilirsiniz. 30 Kasım Pazar günü için beklenen sağanak yağmurlar var. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanızda fayda var. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumunu kontrol etmek akıllıca olacaktır. Bu, planlarınızı yaparken size yardımcı olur.