Şanlıurfa 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava genellikle puslu olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 30°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 17°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 11 km hızla esecek. Nem oranı %16 ile %41 arasında değişecek.

28 Eylül Pazar günü benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların yine 30°C civarında olması bekleniyor. Batı yönünden esecek rüzgarın saatte yaklaşık 11 km hızla sürmesi bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi günü de sıcaklığın 30°C civarında olacağı öngörülüyor. Rüzgarın saatte yaklaşık 11 km hızla eseceği tahmin ediliyor. 30 Eylül Salı gününde sıcaklık 28°C civarında olacak. Yine batı yönünden esen rüzgarın saatte yaklaşık 11 km hızla devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunması önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bu, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önler. Bu da serin kalmanıza yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücudun ısısını dengelemeye yardımcı olur. Rüzgarın batı yönünden esmesi nedeniyle açık alanlarda uygun önlemler alınabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Bununla birlikte gerekli önlemler almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.