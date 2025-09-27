HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 30°C olacak. İşte detaylar...

Şanlıurfa 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava genellikle puslu olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 30°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 17°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 11 km hızla esecek. Nem oranı %16 ile %41 arasında değişecek.

28 Eylül Pazar günü benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların yine 30°C civarında olması bekleniyor. Batı yönünden esecek rüzgarın saatte yaklaşık 11 km hızla sürmesi bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi günü de sıcaklığın 30°C civarında olacağı öngörülüyor. Rüzgarın saatte yaklaşık 11 km hızla eseceği tahmin ediliyor. 30 Eylül Salı gününde sıcaklık 28°C civarında olacak. Yine batı yönünden esen rüzgarın saatte yaklaşık 11 km hızla devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunması önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bu, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önler. Bu da serin kalmanıza yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücudun ısısını dengelemeye yardımcı olur. Rüzgarın batı yönünden esmesi nedeniyle açık alanlarda uygun önlemler alınabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Bununla birlikte gerekli önlemler almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi!BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi!
Tırın çarptığı genç hayatını kaybettiTırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.