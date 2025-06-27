Şanlıurfa 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 41°C'ye kadar yükselecek. Bu yüksek sıcaklık, bölgenin yaz aylarındaki tipik koşullarına uygundur. Gündüz saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratacaktır. Düşük nem oranı, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 28 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 41°C, 29 Haziran Pazar günü ise 37°C civarında olması bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 35°C'ye düşecek. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki tipik değerleridir.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir. Sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Bol su tüketmek ve güneş ışınlarından korunmak gerekmektedir. Tarım çalışanlarının, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmamaya özen göstermesi gerekir. Ayrıca uygun koruyucu ekipman kullanılması da önemlidir. Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Enerji tasarrufu önlemleri almak faydalı olacaktır.