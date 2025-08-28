Şanlıurfa 28 Ağustos Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak

Şanlıurfa'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 29 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 35°C, 30 Ağustos Cumartesi günü ise 36°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Ağustos iklimini yansıtıyor. Özellikle öğle saatlerinde hava bunaltıcı hale gelebilir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif ve sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesi vücuda yardımcı olur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk taşır. Bu grupların serin ortamlarda vakit geçirmesi gerekmektedir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması iç mekanları daha konforlu hale getirir. Aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi gereklidir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bu önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak günlerde sağlığın korunmasına yardımcı olacaktır.