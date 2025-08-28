HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 28 Ağustos Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak

Şanlıurfa'da 28 Ağustos Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Şanlıurfa 28 Ağustos Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak

Şanlıurfa'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 29 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 35°C, 30 Ağustos Cumartesi günü ise 36°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Ağustos iklimini yansıtıyor. Özellikle öğle saatlerinde hava bunaltıcı hale gelebilir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif ve sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesi vücuda yardımcı olur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk taşır. Bu grupların serin ortamlarda vakit geçirmesi gerekmektedir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması iç mekanları daha konforlu hale getirir. Aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi gereklidir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bu önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak günlerde sağlığın korunmasına yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’
Çekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıÇekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama! "Benfica bizden daha güçlüydü"

Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama! "Benfica bizden daha güçlüydü"

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

'Namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

'Namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.