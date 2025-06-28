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Şanlıurfa 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 41°C civarında olması bekleniyor.

Şanlıurfa 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü, hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığının 41°C civarında olması beklenmektedir. Bu sıcaklık, bölgenin yaz aylarında karşılaşılan yüksek değerlerden biridir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 29 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 37°C, 30 Haziran Pazartesi günü ise 34°C civarında olması beklenmektedir. Bu durum, Şanlıurfa'nın yaz aylarında genellikle sıcak ve güneşli bir hava geçireceğini göstermektedir.

Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum, dehidrasyon ve güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilmektedir. Gerekirse, serin ortamlarda vakit geçirmeleri tavsiye edilmektedir.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde kişisel sağlık ve yaşam konforu için uygun önlemler almak büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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