Şanlıurfa 28 Kasım Cuma hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 28 Kasım 2025 Cuma günü güneşli hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıklar 7°C ile 17°C arasında değişirken, nem oranı %85 olarak tahmin ediliyor. 29 Kasım Cumartesi günü bulutlu hava koşulları görülse de sıcaklık aralığı aynı kalacak. 30 Kasım Pazar günü ise sağanak yağışlar bekleniyor. Hava durumu bu dönemde değişkenlik gösterecek. Sabah ve akşam soğuk havaya hazırlıklı olmak faydalı olacak.

Şanlıurfa'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Gün boyunca bulutlar artacak. Sıcaklık 17°C'ye kadar yükselecek. Gündüz sıcaklıklar 7°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %85 olacak. Rüzgar hızı saatte 3.9 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:15'tir. Gün batımı 17:09'da gerçekleşecek.

29 Kasım Cumartesi bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün de 7°C ile 17°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü ise yer yer sağanak yağışlar etkili olabilir. Sıcaklık 5°C ile 14°C arasında olacak. 1 Aralık Pazartesi günü çoğunlukla güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 14°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde sıcaklıklar artacak. Hafif kıyafetler tercih edilebilir. Pazar günü beklenen sağanak yağışlara karşı şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir.

