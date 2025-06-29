Şanlıurfa 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 36°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 24°C'ye düşecek. Rüzgar hızı 21 km/saat bekleniyor. Nem oranı ise %29 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 30 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 32°C olacak. 1 Temmuz Salı günü sıcaklık 36°C olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklık değerleri, Şanlıurfa'nın yaz aylarında alışık olduğumuz seviyelerdir.

Aşırı sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak veya gölgede kalmak daha sağlıklı olacaktır. Bol su tüketimi gereklidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısının dengelenmesi için bu önlemler yardımcı olur.

Sıcak havalarda güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da önemlidir. Şapka gibi aksesuarlarla başın korunması önerilir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması faydalıdır. Fan ya da klima gibi serinletici cihazların kullanılması iç mekanları konforlu hale getirir.

Sıcak hava dalgaları sırasında yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Kişisel sağlık ve konforu korumak için yukarıda belirtilen önlemlere dikkat edilmesi faydalı olacaktır.