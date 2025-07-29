Şanlıurfa 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava sıcaklığının 42°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 30 Temmuz Çarşamba günü 41°C, 31 Temmuz Perşembe günü 39°C, 1 Ağustos Cuma günü 36°C, 2 Ağustos Cumartesi günü 35°C, 3 Ağustos Pazar günü 37°C ve 4 Ağustos Pazartesi günü 41°C sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Temmuz ayındaki tipik iklim özelliklerini yansıtıyor. Bu dönemde gündüz ortalama sıcaklıklar 38.5°C, gece ortalama sıcaklıklar ise 24°C civarındadır.

Aşırı sıcaklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle, bol su tüketimi önemlidir. Açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalınmamalıdır. Dışarı çıkılması durumunda şapka ve güneş kremi kullanılması gereklidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önerilir.

Tarım faaliyetleri yürütenlerin sulama sistemlerini etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bitkilerin su ihtiyacı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Su kaynaklarının buharlaşabileceği göz önünde bulundurulmalı, su tasarrufu önlemleri alınmalıdır.

Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam saatlerinde düzenlenmelidir. Öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan kaçınılmalıdır. Katılımcılara bol su içmeleri hatırlatılmalıdır. Etkinlik alanlarında gölgelik alanlar oluşturarak serinletici önlemler almak, katılımcıların konforunu artıracaktır.

Aşırı sıcak çarpması riski nedeniyle kapalı ve serin ortamlarda kalınması önemlidir. Bol su içilmeli ve güneş ışınlarına uzun süre maruz kalınmamalıdır.