HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava sıcaklığının 42°C civarında olması bekleniyor.

Şanlıurfa 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Şanlıurfa'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava sıcaklığının 42°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 30 Temmuz Çarşamba günü 41°C, 31 Temmuz Perşembe günü 39°C, 1 Ağustos Cuma günü 36°C, 2 Ağustos Cumartesi günü 35°C, 3 Ağustos Pazar günü 37°C ve 4 Ağustos Pazartesi günü 41°C sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Temmuz ayındaki tipik iklim özelliklerini yansıtıyor. Bu dönemde gündüz ortalama sıcaklıklar 38.5°C, gece ortalama sıcaklıklar ise 24°C civarındadır.

Aşırı sıcaklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle, bol su tüketimi önemlidir. Açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalınmamalıdır. Dışarı çıkılması durumunda şapka ve güneş kremi kullanılması gereklidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önerilir.

Tarım faaliyetleri yürütenlerin sulama sistemlerini etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bitkilerin su ihtiyacı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Su kaynaklarının buharlaşabileceği göz önünde bulundurulmalı, su tasarrufu önlemleri alınmalıdır.

Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam saatlerinde düzenlenmelidir. Öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan kaçınılmalıdır. Katılımcılara bol su içmeleri hatırlatılmalıdır. Etkinlik alanlarında gölgelik alanlar oluşturarak serinletici önlemler almak, katılımcıların konforunu artıracaktır.

Aşırı sıcak çarpması riski nedeniyle kapalı ve serin ortamlarda kalınması önemlidir. Bol su içilmeli ve güneş ışınlarına uzun süre maruz kalınmamalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı
Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi!Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Borcunu geri isteyip dekontları paylaştı sonra da sildi! Verdiği borç tutarı duyanlar şaştı kaldı

Borcunu geri isteyip dekontları paylaştı sonra da sildi! Verdiği borç tutarı duyanlar şaştı kaldı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

İBB’de yeni operasyon! 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı var

İBB’de yeni operasyon! 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı var

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

Trump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışı

Trump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.