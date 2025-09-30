HABER

Şanlıurfa 30 Eylül Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 30 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olarak öngörülmektedir.

Gündüz sıcaklık 28°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 19°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranının %40 civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 1 Ekim Çarşamba günü sıcaklıkların 29°C'ye ulaşması bekleniyor. 2 Ekim Perşembe günü ise 28°C civarlarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava genellikle güneşli olacak. Gece ise sıcaklık 17-18°C aralığında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemli. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılması öneriliyor. Koruyucu önlemler almak da önemli bir tavsiyedir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Böylece vücut ısısı dengede tutulabilir.

Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek iyi bir yöntemdir. Gerektiğinde bir ceket veya hırka bulundurmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlar. Rüzgarın orta şiddette esmesi nedeniyle hafif rüzgarlara hazırlıklı olunmalıdır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak çok önemlidir. Gece serinliğine karşı da hazırlıklı olmak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından dikkat edilmesi gereken bir konudur.

