Şanlıurfa 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 30 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 1 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 35°C'ye kadar yükselecek. 6 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 44°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Bu dönemde Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Sıcak havalarda dışarıda bulunmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmak ve yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekmektedir. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, kişisel sağlığı korumak açısından büyük önem taşır. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için bu tedbirleri almak faydalı olacaktır.