Şanlıurfa 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 30 Kasım 2025 tarihinde hava durumu değişken olacak. Bulutlu ve güneşli saatlerin yanı sıra gündüz maksimum sıcaklık 16°C, gece ise minimum sıcaklık 5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %75, rüzgar hızı 6.5 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde de hava şartları benzer şekilde devam ederken, 1 Aralık'ta sıcaklıkların düşmesi ve serin havaya karşı dikkatli olunması önerilmektedir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.

Şanlıurfa'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu tahmin edilmektedir. Zaman zaman bulutlu, zaman zaman ise güneşli olacaktır. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C, gece en düşük sıcaklık 5°C civarında olacaktır. Nem oranı %75, rüzgar hızı 6.5 km/saat ve basınç seviyesi 959.3 mb olarak beklenmektedir. Gün doğumu saati 07:18, gün batımı saati 17:08'dir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam etmesi beklenmektedir. 1 Aralık Pazartesi günü yer yer bulutlu hava hakim olacak. Güneş de zaman zaman görünecektir. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık 4°C olacak. 2 Aralık Salı günü parlak güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 15°C civarında olması tahmin edilmektedir. 3 Aralık Çarşamba günü bulutların arasından ara ara güneş kendini gösterecektir. Hava sıcaklıklarının 14°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi, nem oranının artması söz konusudur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Nem oranının yüksek olması solunum yolu rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmasını gerektirir. Gerekirse uygun önlemler alınmalıdır. Rüzgar hızı 6.5 km/saat civarında bekleniyor. Bu, hafif rüzgarlı bir hava anlamına gelmektedir. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması faydalıdır.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

