HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 31 Ekim Cuma hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 31 Ekim 2025 günü hava durumu ilk saatlerde 17°C, gün içinde ise 23°C olarak tahmin ediliyor. Hafif yağmur ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. 1 Kasım Cumartesi sabah 20°C, 2 Kasım Pazar ise 19°C sıcaklık öngörülüyor. Bu süreçte serinleme ve yağış olasılığı bulunuyor. Dışarıda bulunacaklar için uygun giyinmek, rüzgarlı ve yağmurlu günlerde hazırlık yapmak önemli hale geliyor.

Şanlıurfa 31 Ekim Cuma hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 31 Ekim 2025 Cuma günü, hava durumu sabah saatlerinde 17°C. Gündüz 23°C, akşam 17°C ve gece 14°C olarak tahmin edilmektedir. Gün boyunca hafif yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı ise %70 civarında olacak.

1 Kasım Cumartesi günü, sabah sıcaklığı 20°C. Gece ise 10°C olması öngörülüyor. 2 Kasım Pazar günü sabah 19°C, gece 9°C beklenmektedir. 3 Kasım Pazartesi günü sabah 20°C, gece 12°C bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve hafif bulutlu olacak. Akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hafif yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde ise hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmeli.

Şanlıurfa'nın iklimi, kış aylarına yaklaşırken daha serin ve yağışlı hale gelir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak gerekir. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için dikkatli olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple'dan merakla beklenen açıklama geldi!Apple'dan merakla beklenen açıklama geldi!
Kent genelinde ağaç budama çalışmaları başladıKent genelinde ağaç budama çalışmaları başladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.