Şanlıurfa 31 Ekim Cuma hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 31 Ekim 2025 Cuma günü, hava durumu sabah saatlerinde 17°C. Gündüz 23°C, akşam 17°C ve gece 14°C olarak tahmin edilmektedir. Gün boyunca hafif yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı ise %70 civarında olacak.

1 Kasım Cumartesi günü, sabah sıcaklığı 20°C. Gece ise 10°C olması öngörülüyor. 2 Kasım Pazar günü sabah 19°C, gece 9°C beklenmektedir. 3 Kasım Pazartesi günü sabah 20°C, gece 12°C bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve hafif bulutlu olacak. Akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hafif yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde ise hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmeli.

Şanlıurfa'nın iklimi, kış aylarına yaklaşırken daha serin ve yağışlı hale gelir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak gerekir. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için dikkatli olmalısınız.