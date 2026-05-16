HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa Belesiyesi'nden 'Glutensiz kafe' hizmeti! Başkan Gülpınar: "Hiçbir vatandaş yalnız kendisini hissetmeyecek"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çölyak hastaları, glüten hassasiyeti bulunan bireyler ve sağlıklı yaşamı benimseyen vatandaşlar için hayata geçirilen Karabuğday Glutensiz Kafe düzenlenen törenle hizmete açıldı. Karabuğday Glutensiz Kafe’nin açılışında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, glütensiz beslenmenin zorunlu bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çekerek, “Hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmesini istemiyoruz” dedi.

Şanlıurfa Belesiyesi'nden 'Glutensiz kafe' hizmeti! Başkan Gülpınar: "Hiçbir vatandaş yalnız kendisini hissetmeyecek"

Karaköprü ilçesinde bulunan Şanlıurfa Çocuk Oyun Dünyası içerisinde hizmet vermeye başlayan kafe, yalnızca bir yeme-içme alanı değil; aynı zamanda sosyal dayanışma, farkındalık ve sağlıklı yaşam kültürünün destekleneceği yeni bir buluşma noktası olacak.

Şanlıurfa Belesiyesi nden Glutensiz kafe hizmeti! Başkan Gülpınar: "Hiçbir vatandaş yalnız kendisini hissetmeyecek" 1

Kafenin açılışına; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca, Ticaret İl Müdürü İsmail Akbaş, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı İsmail Karacabey, Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa Belesiyesi nden Glutensiz kafe hizmeti! Başkan Gülpınar: "Hiçbir vatandaş yalnız kendisini hissetmeyecek" 2

BAŞKAN GÜLPINAR: “GLÜTENSİZ BESLENME BİR TERCİH DEĞİL”

Açılış programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, glütensiz beslenmenin çölyak hastaları için bir tercih değil, zorunlu bir yaşam biçimi olduğunu belirterek,

“Bugün; insan sağlığını önceleyen, sosyal dayanışmayı büyüten, farkındalığı artıran ve hayatın içinde önemli bir ihtiyaca cevap veren anlamlı bir projeyi hep birlikte hayata geçiriyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz ve Harbel A.Ş. iş birliğiyle hizmete sunulan Karabuğday Glütensiz Kafemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şanlıurfa Belesiyesi nden Glutensiz kafe hizmeti! Başkan Gülpınar: "Hiçbir vatandaş yalnız kendisini hissetmeyecek" 3

“VATANDAŞLARIMIZ İÇİN GÜVENLİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURDUK”

Günümüzde çölyak hastalığı ve glüten hassasiyetinin, binlerce insanımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen önemli bir sağlık konusu haline geldiğini vurgulayan Başkan Gülpınar, “Çölyak hastalarımız için glütensiz beslenme bir tercih değil; yaşam boyu dikkat edilmesi gereken zorunlu bir yaşam biçimidir. Ancak glütensiz ürünlere ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Vatandaşlarımız bazen güvenilir ürüne ulaşmakta, bazen de sosyal yaşam içerisinde kendilerini rahat hissedebilecekleri alanlar bulmakta zorluk yaşayabiliyor. Bizler de bu ihtiyacı görerek vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissedeceği, rahatlıkla vakit geçirebileceği, sağlıklı ürünlere erişebileceği özel bir yaşam alanını şehrimize kazandırmak istedik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu mekân yalnızca glütensiz ürünlerin sunulduğu bir kafe olmayacaktır. Burası aynı zamanda sağlıklı yaşam kültürünün desteklendiği, insanların bir araya geldiği, sosyalleştiği, dayanışma kurduğu ve farkındalık oluşturduğu önemli bir buluşma noktası olacaktır. Tatlıdan tuzluya, pastalardan kurabiyelere kadar burada sunulacak tüm ürünler; hijyen, kalite ve sağlık kriterleri gözetilerek büyük bir titizlikle hazırlanacaktır. Sadece glüten hassasiyeti yaşayan vatandaşlarımız değil, sağlıklı beslenmeye önem veren tüm hemşehrilerimiz de bu ortamdan faydalanabilecektir” dedi.

Şanlıurfa Belesiyesi nden Glutensiz kafe hizmeti! Başkan Gülpınar: "Hiçbir vatandaş yalnız kendisini hissetmeyecek" 4

“TOPLUMUN HER KESİMİNİ KAPSAYAN PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Sosyal belediyecilik anlayışına da değinen Başkan Gülpınar, altyapı hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran projelere önem verdiklerini ifade ederek, “Elbette yol yapacağız, altyapı yapacağız, parklar ve yaşam alanları inşa edeceğiz… Ama aynı zamanda insanımızın hayatına dokunan, toplumun her kesimini kapsayan projeler üretmeye devam edeceğiz.

Şanlıurfa Belesiyesi nden Glutensiz kafe hizmeti! Başkan Gülpınar: "Hiçbir vatandaş yalnız kendisini hissetmeyecek" 5

Bugün Şanlıurfa’nın 13 ilçesinde toplam 3 bin 181 glüten hassasiyeti yaşayan vatandaşımıza düzenli olarak glütensiz un desteği sağlıyoruz. Bizler hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Çünkü sosyal belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan vardır, sağlık vardır, dayanışma vardır” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Belesiyesi nden Glutensiz kafe hizmeti! Başkan Gülpınar: "Hiçbir vatandaş yalnız kendisini hissetmeyecek" 6

KAFEDE EĞİTİM VE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Kafede belediyenin ilgili daire başkanlıkları aracılığıyla eğitim programları, sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık etkinliklerinin de düzenleneceğini belirten Gülpınar, “Bütün mesele insanın hayatına dokunabilmektir. Çünkü bir şehir; en çok kendini yalnız hissetmeyen insanlarıyla güzeldir” dedi.

Şanlıurfa Belesiyesi nden Glutensiz kafe hizmeti! Başkan Gülpınar: "Hiçbir vatandaş yalnız kendisini hissetmeyecek" 7

ÇÖLYAK DERNEĞİ’NDEN BAŞKAN GÜLPINAR’A TEŞEKKÜR

Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan ise yaptığı konuşmada, çölyak hastalarına yönelik böylesine önemli bir hizmetin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok önemli bir açılış yapıyoruz. İnsanların kalbine, midesine, beynine ve sağlığına dokunduğumuz an değerlidir. Çölyaklılara verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Belesiyesi nden Glutensiz kafe hizmeti! Başkan Gülpınar: "Hiçbir vatandaş yalnız kendisini hissetmeyecek" 8

Konuşmaların ardından Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından Karabuğday Glutensiz Kafe’nin açılış kurdelesi kesildi. Açılış sonrası Başkan Gülpınar ve davetliler kafeyi gezerek incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Belesiyesi nden Glutensiz kafe hizmeti! Başkan Gülpınar: "Hiçbir vatandaş yalnız kendisini hissetmeyecek" 9

Kafeden faydalanan vatandaşlar ise Karabuğday Glutensiz Kafe’nin Şanlıurfa’da hizmete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan çarpıcı çıkış: 'Bizden çaldılar' diyerek o ülkeyi işaret etti!Trump'tan çarpıcı çıkış: 'Bizden çaldılar' diyerek o ülkeyi işaret etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni isimler olabilir' diyerek duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni isimler olabilir' diyerek duyurdu

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Mehmet Kasım Gülpınar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

Diğer Haberler

Antalya uçağında bomba paniği! Londra'ya acil iniş yaptı

Antalya uçağında bomba paniği! Acil iniş yaptı

Beykoz ve Pendik'te uyuşturucu madde operasyonu

Beykoz ve Pendik'te uyuşturucu madde operasyonu

Bursa’da 4 firari yakalandı

Bursa’da 4 firari yakalandı

İskenderun’da engelli bireyler temsili askerlik töreninde yemin etti

İskenderun’da engelli bireyler temsili askerlik töreninde yemin etti

Samsun'da İHA paniği! 3 evde hasar oluştu: İşte ilk görüntüler

Samsun'da İHA paniği! 3 evde hasar oluştu: İşte ilk görüntüler

Halısahada maç yaparken tel koluna girdi: itfaiye ekipleri kurtardı

Halısahada maç yaparken tel koluna girdi: itfaiye ekipleri kurtardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.