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Şanlıurfa'da 1500 kilogram gümrük kaçağı ve bozulmuş et ele geçirildi! 45 şüpheli gözaltında

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1500 kilogram gümrük kaçağı ve bozulmuş et ele geçirildi, 45 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 1500 kilogram gümrük kaçağı ve bozulmuş et ele geçirildi! 45 şüpheli gözaltında

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir-Mardin karayolu yol kontrol noktasında 32 aracı durdurdu.

Araçlarda arama yapan ekipler, 1500 kilogram gümrük kaçağı ve bozulmuş et, 7 bin 210 paket sigara, 76 paket kaçak çay 18 şişe viski, 635 puro ve 4 elektronik sigara ele geçirdi.

Kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan 45 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Paylaşılan görüntülerde ise ekiplerin siyah poşetlere konulan et ve valizlerde gizlenen sigaraları çıkarma anı yer alıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa
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