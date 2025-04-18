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Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Şanlıurfa-Akçakale yolu Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale yolu Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Halil Acar yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Aslan'ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Acar'ın kullandığı otomobil ters döndü. Çevredekiler kaza geçirenlere yardım için seferber olurken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan Abdülaziz Aslan ve İbrahim Acar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Halil Acar gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Şanlıurfa
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