Şanlıurfa’da 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe trafik kontrol noktasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeğinin yardımıyla araçta arama yapıldı.
Aramada aracın bagaj kısmında 25 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemleri için karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
