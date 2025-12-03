HABER

Şanlıurfa’da 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir otomobilin bagajında 25 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe trafik kontrol noktasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeğinin yardımıyla araçta arama yapıldı.

BAGAJDA 25 KİLOGRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Aramada aracın bagaj kısmında 25 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

03 Aralık 2025
03 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
