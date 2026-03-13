Şanlıurfa'da 30 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa'da iletişim yoluyla 30 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da 30 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Bu kapsamda, Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Karaköprü ve Akçakale ilçelerinde "atıcı evi" olarak kullanıldığı belirlenen 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

5 KİŞİYİ 30 MİLYON TL DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu ve 5 SIM kart ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin Tekirdağ, Bartın, Gaziantep, Denizli ve Antalya'da yaşayan 5 kişiyi toplam 30 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

