HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa’da ’cadılar bayramı’ kutlamalarına tepki

Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da bu yıl ilk kez düzenlenen ’Cadılar Bayramı’ etkinliği tepkilere neden oldu.Dünya genelinde her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl ilk kez Şanlıurfa’da da kutlandı.

Şanlıurfa’da ’cadılar bayramı’ kutlamalarına tepki

Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da bu yıl ilk kez düzenlenen ’Cadılar Bayramı’ etkinliği tepkilere neden oldu.

Şanlıurfa’da ’cadılar bayramı’ kutlamalarına tepki 1

Şanlıurfa’da ’cadılar bayramı’ kutlamalarına tepki 2

Dünya genelinde her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl ilk kez Şanlıurfa’da da kutlandı. Bir grup tarafından ormanlık alanda düzenlenen etkinlik, gençlerin katılımıyla gerçekleşti.

Şanlıurfa’da ’cadılar bayramı’ kutlamalarına tepki 3

Şanlıurfa’da ’cadılar bayramı’ kutlamalarına tepki 4

Renkli kostümler, müzik ve ilginç danslarla gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamada, gençler, cadı, vampir ve maskeli karakterler eşliğinde eğlendi.

Şanlıurfa’da ’cadılar bayramı’ kutlamalarına tepki 5

Şanlıurfa’da ’cadılar bayramı’ kutlamalarına tepki 6

PEYGAMBERLER ŞEHRİNDE BU TÜR ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİNE TEPKİ

Etkinliğin görüntüleri sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı. Bazı kullanıcılar kutlamanın kentin kültürel yapısına uygun olmadığını belirterek, peygamberler şehrinde bu tür etkinliklerin düzenlenmesine tepki gösterdi.

Şanlıurfa’da ’cadılar bayramı’ kutlamalarına tepki 7

Şanlıurfa’da ’cadılar bayramı’ kutlamalarına tepki 8Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Antalya! Safari aracı devrildi: 9 turist yaralandıYer: Antalya! Safari aracı devrildi: 9 turist yaralandı
Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor!Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor!

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Cadılar Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.