Şanlıurfa'da çocuklara tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde okul önündeki çocukları taciz ettiği iddia edilen ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi Paşa İlkokulu önünde dolaşan İ.A. (23), çocukları 10 TL harçlık ile kandırarak taciz etti. Çocukları 10 TL ve bir meyve suyu ile kandırdığı öne sürülen şahsın, o anları bir eve ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa da çocuklara tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı 1

ÇOCUKLARI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI

Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlının adresine operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa da çocuklara tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı 2

Mahalle sakinleri, okul önlerinde ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

