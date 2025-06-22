Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)