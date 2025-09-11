HABER

Şanlıurfa'da dev operasyon! Ele geçirilen mühimmat şaşkına çevirdi: Bir karakolu donatacak cinsten...

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, film sahnelerini aratmayan bir operasyona imza attı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen baskında, bir karakolu donatacak düzeyde silah, mühimmat ve askeri malzeme ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayın arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ADETA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, istihbari çalışmalar sonucu belirlenen bir adrese yapılan baskında çok sayıda silah, mühimmat ve askeri teçhizat bulundu.

Operasyonda; 17 el bombası, 12 piyade tüfeği, 4 makineli tabanca, 23 tabanca, 5 av tüfeği, 13 gece ve gündüz görüş dürbünü, 1 lazermetre, 212 şarjör, 23.822 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek ile birlikte çok sayıda suç unsuru malzemeye el konuldu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın, bölgede suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

