Şanlıurfa'da dev operasyon! Ele geçirilen mühimmat şaşkına çevirdi: Bir karakolu donatacak cinsten...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, istihbari çalışmalar sonucu belirlenen bir adrese yapılan baskında çok sayıda silah, mühimmat ve askeri teçhizat bulundu.
Operasyonda; 17 el bombası, 12 piyade tüfeği, 4 makineli tabanca, 23 tabanca, 5 av tüfeği, 13 gece ve gündüz görüş dürbünü, 1 lazermetre, 212 şarjör, 23.822 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek ile birlikte çok sayıda suç unsuru malzemeye el konuldu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın, bölgede suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.
Kaynak: İHA
