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Şanlıurfa'da feci kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da korkunç bir kaza meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Kaza, Birecik-Suruç D-400 kara yolunun Yanaloba mevkisinde meydana geldi. Duygu Altun (38) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Baran Yılmaz (21) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Şanlıurfa da feci kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı 1

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın şiddetiyle her iki araç da demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Hasan Ataş (80) ve Ayşe Ataş’ın (89) hayatını kaybettiği belirlendi.

Şanlıurfa da feci kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı 2

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan Mediha Yılmaz (45), Melisa Yılmaz (15), Berfin Gül (20), Zöhre Abbas (38), Duygu Altun (37), Canan Altunışık (33), Seyfi Baran Yılmaz (25) ve İran asıllı olduğu öğrenilen Zohreh Abbasnejadchetabi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Suruç ve Birecik Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa da feci kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı 3

Ekiplerin çalışması sırasında bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri de hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza
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