Şanlıurfa'da feci kaza! Tır ile çarpışan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Hüseyin Çelik (29) idaresindeki tır, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25. kilometresinde, Halid Aydın (70) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Bekir Çıplak (92) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Aydın ve Çıplak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Çelik ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

