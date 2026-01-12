Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi: 20 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı.

Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin tespitine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, 246 personelle eşzamanlı olarak 18 adrese düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel harekat polislerinin de dahil olduğu ekipler, 20 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 135 bin TL, 2 bin 500 dolar ve birçok dijital materyal bulundu.