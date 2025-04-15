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Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 14 tutuklama

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale, Ceylanpınar ve Harran ilçelerinde, para karşılığında göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 14 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla göçmen geçişi yapıldığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, sınır hattından para karşılığında göçmen geçişini organize eden bir şebeke tespit edildi. Suriye sınır hattındaki Akçakale, Ceylanpınar, Harran ve kent merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Aynı operasyonda, yurda kaçak yollarla giriş yapan çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

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Gözaltına alınan 14 organizatör, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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