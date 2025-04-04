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Şanlıurfa'da göçükte ölen 3 işçi gözyaşları içinde toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Halil Kartalmış, Engin Çekiç ve Kadir Altınsöz, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şanlıurfa'da göçükte ölen 3 işçi gözyaşları içinde toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir firmada çalışan Halil Kartalmış, Engin Çekiç, Kadir Altınsöz ve Mithat Yılmaz, kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kaldı. Mithat Yılmaz, çevredeki işçiler ve vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, diğer üç işçi tonlarca toprağın altında mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının sonucunda göçük altından çıkarılan 3 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 3 işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİLER

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Halil Kartalmış, Engin Çekiç ve Kadir Altınsöz’ün cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cuma namazının ardından Ceylanpınar Aile Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrası işçiler gözyaşları içinde defnedildi. Cenazeye, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa
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